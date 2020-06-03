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Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект указа президента об установлении в Украине праздника – Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.

Согласно пояснительной записке к проекту указа, в этот день в Украине в 2003 году был принят закон «О фермерском хозяйстве», пишет Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что на сегодняшний день количество зарегистрированных субъектов по организационно-правовой форме «фермерское хозяйство» составляет 47 тыс. единиц, что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.
ForUm

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