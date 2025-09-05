На Херсонщині загинув фермер, що власноруч протистояв ворожим безпілотникам

У Бериславському районі Херсонської області 5 вересня внаслідок атаки російського дрона загинув відомий фермер і громадський діяч Олександр Гордієнко. Його життя обірвалося під час роботи в полі, коли ворожий безпілотник влучив у його автомобіль. Про його смерть повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Гордієнко був не лише головою обласної Асоціації фермерів і приватних землевласників, а й справжнім героєм для свого регіону. За словами його колег та місцевих депутатів, атака на нього була цілеспрямованою. Олександра називали "національним героєм", адже він власноруч протистояв російським дронам, збивши їх близько сотні за допомогою антидронових рушниць і систем РЕБ.

Після деокупації частини Херсонщини Гордієнко самотужки розмінував сотні гектарів своїх полів, вивізши кілька тисяч протитанкових мін, що дозволило відновити сільськогосподарські роботи в умовах постійних обстрілів.

Олександр Гордієнко був депутатом Херсонської облради від партії "Нам тут жити!" і відомим господарником. У серпні він став героєм репортажу "Суспільного", де розповідав про свою боротьбу з російськими дронами. У тому інтерв'ю він з гумором відзначав: "Із першого разу не виходить, але з четвертого-п'ятого – падають. Для цього й купив десятизарядку, щоб точно влучати".

Його смерть стала непоправною втратою для громади. Колеги згадують Гордієнка як людину, яка "жила своєю справою, віддану землі та людям". Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом його вбивства.