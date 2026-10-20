﻿
Полiтика

Зустрічі в Норвегії: Зеленський проводить переговори з Віткоффом в Осло

Зустрічі в Норвегії: Зеленський проводить переговори з Віткоффом в Осло

В Осло розпочалися переговори президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом за участі прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та президента Фінляндії Александра Стубба.

Відео початку переговорів оприлюднив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці.

Перед початком переговорів Володимир Зеленський висловив вдячність прем’єр-міністру Норвегії та президенту Фінляндії за підтримку.

«Йонасе, Алексе, дякую за незмінну підтримку і ЩОДЕННУ увагу до захисту життя. Разом сильніші. Дякую, Норвегіє! Дякую, Фінляндіє!» - наголосив Президент України.

Як повідомляв ForUA, спецпредставник Трампа Стів Віткофф проведе у вівторок, 20 жовтня, у норвезькому Осло переговори з Президентом Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, після чого планує поїхати до Росії на зустріч із російським лідером Володимиром Путіним.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

переговориНорвегіяослоВолодимир ЗеленськийСтів Віткофф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Після нічної атаки в Ізюмі постраждали 5 людей
Війна 20.10.2026 12:51:36
Після нічної атаки в Ізюмі постраждали 5 людей
Читати
Театр абсурду у розпалі: що відбувається довкола мирного врегулювання по Україні
Аналітика 20.10.2026 12:34:03
Театр абсурду у розпалі: що відбувається довкола мирного врегулювання по Україні
Читати
Рецидивісти на замовлення рф готували серію терактів у центрі Києва
Столиця 20.10.2026 12:11:29
Рецидивісти на замовлення рф готували серію терактів у центрі Києва
Читати

Популярнi статтi