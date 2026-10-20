Зустрічі в Норвегії: Зеленський проводить переговори з Віткоффом в Осло

В Осло розпочалися переговори президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом за участі прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та президента Фінляндії Александра Стубба.

Відео початку переговорів оприлюднив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці.

Перед початком переговорів Володимир Зеленський висловив вдячність прем’єр-міністру Норвегії та президенту Фінляндії за підтримку.

«Йонасе, Алексе, дякую за незмінну підтримку і ЩОДЕННУ увагу до захисту життя. Разом сильніші. Дякую, Норвегіє! Дякую, Фінляндіє!» - наголосив Президент України.

Як повідомляв ForUA, спецпредставник Трампа Стів Віткофф проведе у вівторок, 20 жовтня, у норвезькому Осло переговори з Президентом Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, після чого планує поїхати до Росії на зустріч із російським лідером Володимиром Путіним.