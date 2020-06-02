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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура воздуха весной в столице составила + 9,6ºС, что на 1,4ºС выше климатической нормы.

В этом году весна была очень контрастной, если март был выше климатической нормы на 5,8 ° С, то май оказался холоднее на 2,8° С.

В метеостанции напомнили, что метеорологическое лето в Киеве до сих пор не наступило, среднестатистически оно начинается 14 мая, а позже всего – 7 июня в 1990 и 2001 годах.

Осадков в Киеве за сезон выпало 176 мм, что составило 125% климатической нормы, благодаря очень влажному маю.

 
ForUm

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