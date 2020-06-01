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Среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составляла +12,4° С, что на 2,8° С ниже климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Таким образом двадцатый май в XXI веке оказался самым холодным, поэтому метеорологическое лето в столицу так и не пришло.

Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0° С, а теплее всего - 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 27,6° С.

Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 122 мм, или 230% климатической нормы. Он немного компенсировал недобор осадков, который в столице наблюдался с прошлого лета. В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым.
ForUm

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