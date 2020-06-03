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По состоянию на утро 3 июня в мире зафиксировано 6 452 390 случаев коронавируса, в частности 3 066 696 человек выздоровели и 382 479 погибли.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

За новые сутки в мире было зарегистрировано 11 108 новых случаев коронавируса, из них 4 065 в Пакистане (80 463 всего), 3 891 в Мексике (97 326 всего) и 1 569 в Бразилии (558 237 всего), также более 400 обнаружено в Боливии и Индии.

Среди 629 новых летальных исходов 470 приходится на Мексику, 67 на Пакистан и более 30 на Боливию и Бразилию.

В США на сегодня зарегистрировано 1 881 205 случаев, из них 108 059 летальных и 645 974 случаев выздоровления.

Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случая.
ForUm

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