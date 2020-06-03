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Коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 сотрудников Харьковского областного лабораторного центра. Двое из них в больнице, восьмеро – на самоизоляции.

Об этом сообщает KharkivToday, со ссылкой на начальника управления информационной политики Департамента массовых коммуникаций ХОГА Ксению Ярикову. По информации руководства центра, «вирус занесен извне от мужа сотрудницы по контакту».

У заболевших не было контакта ни с больными СОVID-19, ни с биоматериалом. Положительный диагноз у заведующей эпидемиологическим отделом и 5 эпидемиологов, помощника эпидемиолога, санитарки, юриста и водителя.

Утверждается, что на работу учреждения это не повлияло. Всего в Харьковском областном лабораторном центре, расположенном в Померках, работает около 200 сотрудников. 

Напомним, по состоянию на утро 2 июня подтверждено 24340 случаев COVID-19, из них 10 078 выздоровели, 727 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 328 случаев.
ForUm

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