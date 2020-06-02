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Среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2020 года составляет 9 785 грн. Зарплата женщин составляет 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:

  • в I квартале 2019 года зарплата женщин была 8 473 грн или 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн),
  • во II квартале - 9 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн),
  • в III квартале - 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн),

в IV квартале - 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).
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