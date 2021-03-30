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Укрзализныця и профсоюзы договорились с 1 июня  увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Кроме того, стороны пришли к соглашению, что при условии выполнения основных доходных показателей, второй этап повышения заработных плат состоится уже с 1 октября этого года.

Оба повышения будут применены к работникам компании, должностные оклады которых сейчас меньше 30 тыс. грн. Соответствующие договоренности закреплены в совместном решении о сотрудничестве и взаимопонимании, которое подписали и. о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик и лидер Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк.

«Мы осознаем свою ответственность за стабильную работу компании. Именно поэтому было принято решение повысить заработную плату железнодорожникам, которые имели самую низкую оплату и были наименее защищенными. Мы даем сигнал нашим работникам, что с огромным уважением относимся к их тяжелой ежедневной работе. Сейчас главная цель руководства Укрзализныци - найти разумный баланс, при котором сможем улучшить жизнь железнодорожников и будем управлять компанией таким образом, чтобы достигать как можно более высоких финансовых результатов», - отметил ван Юрик.

Кроме того, руководитель Укрзализныця выразил надежду, что со своей стороны профсоюз будет поддерживать политику АО «Укрзализныця» и поможет совместно отстаивать перед соответствующими государственными органами власти особенно острые вопросы. Среди них: унификация тарифов на грузовые перевозки, освобождение от уплаты налога на землю железнодорожного транспорта, акцизного налога на дизельное топливо, уменьшение уплаты дивидендов в государственный бюджет и тому подобное.

Напомним, что новое руководство Укрзализныци возобновило пятидневную рабочую неделя для всех железнодорожников. Также восстановлен выплаты, предусмотренные действующим Отраслевым соглашением и коллективными договорами. Кроме того, принято решение о повышении на 25% уровня суточных с 1 апреля 2021 года.
ForUm

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