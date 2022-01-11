также в разделеОбщество
Около 150 украинцев попросили помощи в возвращении из Казахстана 6
Всплеск новой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце января 9
В Украине хотят разрешить COVID-вакцинацию детей от 5 лет 8
В РФ заявили о задержании сторонника «украинских радикалов» 10
ГБР направило в суд дело Лероса 10
Минздрав: Пластиковые «маски» работников кафе и ресторанов не защищают от коронавируса 22
В Украину идут серьезные морозы 31
В Чернобыльском заповеднике заметили редких хищных птиц 23
СБУ заявила о задержании агента российских спецслужб, готовившего теракты в Одессе 17
На Закарпатье задержали «туриста», шедшего устраиваться на работу в Польшу 11
Украинцы купили более 300 тысяч билетов на поезда за «ковидную тысячу» 11
Посольство Казахстана прокомментировало информацию об «украинском следе» событий в стране 43
Сообщили о подозрении полицейским, требовавшим «дань» у предпринимателя 11
ГБР: «5 канал» и «Прямой» могут свободно продолжать работу 32
Украина вслед за ЕС готовится сократить срок действия COVID-сертификатов 32
20-летнего российского блогера не пустили в Украину 69
Задержаны иностранцы, похитившие полтавского фермера 23
Посол Ирана объяснил отказ от переговоров с Международной группой по сбиванию самолета МАУ 48

Правоохранители получат повышение заработных плат с февраля 2022 года, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.   

«Учитывая, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного довольствия, а доплаты происходили точечно, за счет так называемого ковидного фонда, на 2022 год в Законе о госбюджете на это предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн. Только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн», - сообщил министр.

Он отметил, что президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% с 1 февраля.

Средства для такого повышения заработных плат удалось получить благодаря спецоперации «Акциз».

«Ее по моему поручению начато против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года. Это, по информации ГНС, только за два последних месяца 2021 обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд грн, - отметил Монастырский. - Так что повышение заработной платы базируется на конкретных результатах работы нашей команды. Моя личная позиция – все средства, дополнительно поступающие в бюджет по акцизным платежам должны направляться на повышение оплаты труда работников системы МВД, которые, заботясь о безопасности украинцев, ежедневно рискуют собственной жизнью и здоровьем».

«Также хочу отметить, что с февраля будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье. Сотрудники МВД получат достойное вознаграждение за свою результативную работу. Продолжение следует», - сообщил Монастырский.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги