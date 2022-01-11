Правоохранители получат повышение заработных плат с февраля 2022 года, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Учитывая, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного довольствия, а доплаты происходили точечно, за счет так называемого ковидного фонда, на 2022 год в Законе о госбюджете на это предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн. Только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн», - сообщил министр.

Он отметил, что президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% с 1 февраля.

Средства для такого повышения заработных плат удалось получить благодаря спецоперации «Акциз».

«Ее по моему поручению начато против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года. Это, по информации ГНС, только за два последних месяца 2021 обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд грн, - отметил Монастырский. - Так что повышение заработной платы базируется на конкретных результатах работы нашей команды. Моя личная позиция – все средства, дополнительно поступающие в бюджет по акцизным платежам должны направляться на повышение оплаты труда работников системы МВД, которые, заботясь о безопасности украинцев, ежедневно рискуют собственной жизнью и здоровьем».

«Также хочу отметить, что с февраля будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье. Сотрудники МВД получат достойное вознаграждение за свою результативную работу. Продолжение следует», - сообщил Монастырский.