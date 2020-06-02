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На предотвращение распространения коронавируса потрачено более 2,6 млрд грн бюджетных средств, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По данным Госказначейства, по 28 мая 2020 включительно за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 26,2 млрд грн: 658 млн грн из госбюджета и 1965 млн грн из местных бюджетов. Всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по таким закупками на сумму более 3,4 млрд грн (934 млн из государственного бюджета, 2484 млн грн из местных бюджетов).

Напомним, по состоянию на утро 2 июня подтверждено 24340 случаев COVID-19, из них 10 078 выздоровели, 727 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 328 случаев.

 
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