В Украине появились мошеннические схемы, при которых злоумышленники от имени Министерства здравоохранения пытаются выманить у украинцев номера банковских карточек и другие персональные данные под предлогом выплаты тысячи за вакцинацию, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Хочу обратить внимание на появление новых методов выманивания средств мошенниками. В настоящее время они от имени Минздрава присылают информацию с просьбой прислать номер карточки и другие персональные данные для получения 1 тыс. грн за полный курс вакцинации от COVID-19. От имени министерства никакие сообщения не формировались и не отправлялись гражданам», - подчеркнул министр.

Ляшко также сообщил, что программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина начнется 19 декабря. Механизм получения финансовой помощи – оnline через мобильное приложение «Дия».

Как сообщал ForUm, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

«Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение «Дия». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны», - сказал Зеленский.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же - в начале 2022 года.