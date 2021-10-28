При процессуальном руководстве прокуроров Печерской окружной прокуратуры города Киева разоблачена группа лиц, которые на основании поддельных документов завладели 4 земельными участками, принадлежащими столичной общине, и в дальнейшем пытались отчуждать один из них за 1 млн долларов США (ч. 4 ст. 190 УК Украины), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в апреле 2021 года злоумышленники обратились в районный суд Николаевской области с поддельными государственными актами о праве собственности на 4 земельных участка, расположенных в городе Киеве, и поддельным договором для получения судебного решения о признании права собственности на них за подконтрольным юридическим лицом.

В дальнейшем после получения судебного решения и внесения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество информации об имущественных правах, злоумышленники подыскали покупателя в виде юридического лица и предложили приобрести у них земельный участок площадью 0,8 га за 1 млн долларов США.

Так, при заключении договора купли-продажи и при получении злоумышленниками денежных средств на сумму 1 млн долларов США, последние были задержаны «на горячем» в порядке ст. 208 УПК Украины следователями СО Печерского управления полиции и сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В настоящее время двум лицам доложено о подозрении и решается вопрос об избрании мер.

В рамках следствия продолжаются безотлагательные следственные (розыскные) действия по месту жительства подозреваемых и по адресам нахождения юридических лиц, задействованных в преступной схеме.