Неуплата за услуги водопровода и водоотведения стала для Киева хронической, поэтому долги за поставку воды в столице будут взимать коллекторы, которые заработают в скором времени, сообщает ТСН.ua.

«Теперь договор и закон предусматривают, что могут ограничивать или совсем отключать от водоснабжения, водоотведения и других услуг», - говорит директор аналитического центра «Институт города» Александр Сергиенко.

Кроме того, в столице взыскивать долги вообще начнут коллекторы. «Общество вынуждено обращаться к услугам профессиональных организаций для увеличения эффективности своей работы», - говорится в сообщении «Киевводоканала».

«Киевводоканал» в ответ на официальный запрос подтвердил, что совсем скоро начнет сотрудничать с профессиональными возвращальщиками долгов. Ведь население задолжало организации огромную сумму. «По состоянию на 1 апреля 2020 года задолженность населения города перед обществом за потребленные услуги централизованного снабжения и отведения воды составляет 566 миллионов 180 тысяч гривень», - отмечается в ответе.

При этом 80% суммы должна только одна десятая потребителей. Именно из-за них в первую очередь и заключает соглашение с коллекторами «Киевводоканал»: «Соответствующие действия будут применены только к так называемым злостным неплательщикам, чей долг перед превышает 1 тысячу гривень или которые не осуществляли оплаты за потребленные услуги в течении более одного года». При этом обещают не трогать тех, кто не платил за воду во время карантина.

Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александром Сергиенко рассказал, что до 2018-го года за коммуналку украинцы платили регулярно. «У нас уровень платежей в целом за коммунальные услуги не опускался ниже 92-94%, то есть люди сознательно, люди платят», - говорит он.