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Верховная Рада Украины приняла закон №2379 «О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов».

Как сообщается на сайте парламента, законом предусмотрено создание законодательных условий внедрения в Украине национальной лесной инвентаризации как новой системы сбора и обобщения данных о лесах в общегосударственном масштабе.

Законом внесены соответствующие изменения в Лесной кодекс Украины, в частности из перечня работ, которые составляют лесоустройства, исключено инвентаризацию лесного фонда Украины.

Также дополнен Лесной кодекс новой статьей 551 «Национальная инвентаризация лесов», в которой определены: содержание этого понятия и особенности ее проведения; полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере лесного хозяйства; определены цели ее проведения и источники финансирования.

Согласно закону, «Национальная инвентаризация лесов - система избирательно-статистических обследований лесного фонда Украины, направленная на получение обоснованной обобщенной информации о лесов для нужд планирования, в том числе стратегического, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов».

Порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждается Кабинетом Министров Украины.

Закон принят с необходимыми технико-юридическими правками.
ForUm

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