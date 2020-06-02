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За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем и применили беспилотный летательный аппарат, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» захватчики дважды обстреляли позиции сил ООС неподалеку Гнутово. Сначала у этого населенного пункта противник применил гранатометы различных систем, а затем привел БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» на подступах к Попасной российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

По данным разведки, за минувшие сутки были ранены двое оккупантов.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков один воин Объединенных сил получил ранения.  

С начала текущих суток российские вооруженные обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты неподалеку Майорска.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.
ForUm

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