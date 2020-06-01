также в разделеОбщество
1 июня. Картина дня 23
США: В наезде грузовика на митингующих обвиняют мужчину с украинской фамилией 21
Дейдей, которого судили за разбой, стал помощником главы киевской полиции 32
В МВД заявили, что уволили главного винницкого полицейского не из-за Броваров 16
Умер композитор Мирослав Скорик 19
ОГП начал расследовать привлечение боевиками детей к войне на Донбассе 12
Нардепы хотят потратить 35 миллиардов из COVID-фонда на дороги 13
Львовщина продлила карантин до 5 июня 13
КИУ: 19 миллионеров из «Слуги народа» арендуют жилье за бюджетные средства 21
МВД: Материалы дела Шеремета открыты для ознакомления 20
Полицию Виннитчины возглавил скандальный экс-замглавы полиции Одесской области 45
Таран дал Вилкулу медаль «За содействие Вооруженным силам Украины» 18
Укрзализныця открыла продажу билетов на плацкартные вагоны 18
Криклий обещает увеличить количество поездов на курорты 19
СБУ разоблачила 385 распространителей фейков о коронавирусе 10
«Радио Свобода Европа»: в Киеве напали на штаб-квартиру крупнейшей оппозиционной политической партии Украины 42
Отстраненного руководителя винницкого облглавка трудоустроили в Киеве 23
Укрзализныця восстановила движение 439 пригородных поездов 60

Пользователи «Дии» могут предъявлять электронные ID-карту или заграничный биометрический паспорт при посадке в поезд, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

«Украина – первое государство в мире, где можно пользоваться цифровыми паспортами без бумажных или пластиковых аналогов. Их юридическая сила определена Постановлением КМУ: bit.ly/2xsaL9h», - говорится в сообщении.

Сейчас в приложении «Дия» доступны цифровые удостоверения водителя, ID-карта и зарубежный биометрический паспорт.

Паспорт в приложения будет доступен офлайн, но важным фактором при сверке данных является дата последнего обновления документа.

Цифровой документ не считается действующим при отсутствии фото или технических проблем. Пассажиру необходимо будет предъявить обычный документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, нельзя использовать скриншот паспорта с «Дии».

Напомним, при посадке в поезд пассажир должен иметь билет и документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт Украины, служебный паспорт Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение личности на возвращение в Украину, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение водителя, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу и другие, предусмотренные правилами.

Проект «Дия» был презентован 6 февраля 2020.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги