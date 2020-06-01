Пользователи «Дии» могут предъявлять электронные ID-карту или заграничный биометрический паспорт при посадке в поезд, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

«Украина – первое государство в мире, где можно пользоваться цифровыми паспортами без бумажных или пластиковых аналогов. Их юридическая сила определена Постановлением КМУ: bit.ly/2xsaL9h», - говорится в сообщении.

Сейчас в приложении «Дия» доступны цифровые удостоверения водителя, ID-карта и зарубежный биометрический паспорт.

Паспорт в приложения будет доступен офлайн, но важным фактором при сверке данных является дата последнего обновления документа.

Цифровой документ не считается действующим при отсутствии фото или технических проблем. Пассажиру необходимо будет предъявить обычный документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, нельзя использовать скриншот паспорта с «Дии».

Напомним, при посадке в поезд пассажир должен иметь билет и документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт Украины, служебный паспорт Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение личности на возвращение в Украину, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение водителя, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу и другие, предусмотренные правилами.

Проект «Дия» был презентован 6 февраля 2020.