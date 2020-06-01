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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 во Льввоской области не способствует ослаблению карантинных мероприятий.

Соответствующее решение приняли сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ОГА.

«Несмотря на высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных в течение последних 2-х недель, мы имеем заполненность мест – 22%, а количество проведенных ПЦР тестирований на 100 тыс. населения - 97. Однако общий показатель инцидентности 13,5 (по Львову 27,3, по области 7,5) не позволяет нам смягчать карантинные мероприятия во Львовской области. То есть, именно ситуация во Львове повлияла на решение о продлении карантинных мероприятий», - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, отмечается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней.

«Если анализировать показатели, то мы не входим в ту границу, которая позволяет ослабление карантина, ведь количество пациентов со Львова составляет львиную долю всех инфицированных», - отметил Чемерис.

Постановление Кабмина предусматривает три критерия, по которым можно ослаблять карантин. Львовщина попадает под ослабления только по двум. По инцидентности область не проходит грань, за которой можно смягчать карантин.

Следовательно, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 5 июня.
ForUm

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