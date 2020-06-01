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Сегодня, 1 июня, около 11.00 в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего, сообщает пресс-служба 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. 

«Сегодня, 1 июня 2020 около 11.00 на Херсонщине было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений нашей воинской части с огнестрельным ранением. По предварительной версии следствия – самоубийство», – говрится в сообщении.

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и правоохранительных органов. Продолжаются следственные действия.

Командование воинской части выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
ForUm

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