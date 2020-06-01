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По состоянию на утро понедельника, 1 июня, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 372 035 человек. В то же время, выздоровели 2 641 329. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), передает УНИАН.

Всего в мире 6 166 946 человек инфицированы COVID-19. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 104 381 человек, Великобритании – 38,571, Италии – 33 415, Бразилии – 29 314, Франции – 28 805 и Испании – 27 127.

В Китае в общем – 4638, за последний месяц не зафиксировано ни одного летального случая. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 790 172), Бразилия (514 849), Россия (405 843), Великобритания (276 156), Испания (239 479), Италия (232 997), Индия (190 609), Франция (189 009), Германия (183 410), Перу (164 476) и Турция (163 942).

 
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