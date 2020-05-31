28-летний бельгийский принц Йоахим заразился коронавирусом во время вечеринки в Испании.

Как сообщает ВВС, принц приехал в Испанию на стажировку 26 мая.

Через несколько дней он отправился на вечеринку в испанский город Кордова, гостями там были 27 человек.

Это является нарушением правил, поскольку в настоящее время в Испании разрешены сборы не более чем 15 человек.

Местная полиция начала расследование по факту проведения вечеринки. Лица, уличенные в нарушении правил карантина, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч евро.

Сейчас все, кто был на вечеринке, находятся в карантине.

У принца Йоахима, который является десятым в очереди на бельгийский престол, легкие симптомы коронавируса.

По состоянию на 31 мая число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6 млн человек. Более 371 тысяч человек умерли, более 2,7 млн пациентов выздоровели.