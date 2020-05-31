также в разделеМир
В России число заболевших COVID-19 превысило 400 тысяч 14
Россия усиливает сирийские ВВС истребителями МиГ-29 22
В мире COVID-19 заболели уже более 6 млн человек 16
В Лос-Анджелесе объявили чрезвычайное положение 112
В Бразилии почти пол миллиона человек заразились коронавирусом 32
Массовые протесты в США: три человека застрелили 39
Crew Dragon впервые в истории вышел в космос 34
Италия снимает запрет на внутренний туризм с 3 июня 41
В Техасе арестовали около 200 человек 28
Запуск корабля SpaceX на МКС могут снова отложить 24
Меркель отказалась от приглашения Трампа на саммит G7 в США 43
В Китае изменили версию происхождения коронавируса 69
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 6 миллионов 12
В РФ сочли «антироссийскими» акции в Турции к годовщине депортации крымских татар 22
В России умер покалеченный в колонии правозащитник Сергей Мохнаткин 28
Бостонский марафон отменили впервые за 124-летнюю историю 33
Посла РФ вызвали «на ковер» в МИД Германии 37
США стали первой страной, где число смертей от COVID-19 перевалило за 100 тысяч 50

28-летний бельгийский принц Йоахим заразился коронавирусом во время вечеринки в Испании.

Как сообщает ВВС, принц приехал в Испанию на стажировку 26 мая.

Через несколько дней он отправился на вечеринку в испанский город Кордова, гостями там были 27 человек.

Это является нарушением правил, поскольку в настоящее время в Испании разрешены сборы не более чем 15 человек.

Местная полиция начала расследование по факту проведения вечеринки. Лица, уличенные в нарушении правил карантина, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч евро.

Сейчас все, кто был на вечеринке, находятся в карантине.

У принца Йоахима, который является десятым в очереди на бельгийский престол, легкие симптомы коронавируса.

По состоянию на 31 мая число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6 млн человек. Более 371 тысяч человек умерли, более 2,7 млн пациентов выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги