На государственной границе Украины с Венгрией заблокирована работа пункта пропуска Тиса. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 31 мая.

«В связи с действиями отдельных лиц, которые направляются на въезд в Украину и не прошли соответствующие виды контроля, пока приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией», – говорится в сообщении.

В погранведомстве отметили, что с утра "водители транспортных средств сделали невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска".

«Их действия порой носят провокационный характер, ведь они пытаются оказать давление на контрольные службы… Для недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска привлечены дополнительные силы», – добавили в Госпогранслужбе.

Пограничники советуют учитывать эту ситуацию при планировании путешествия через границу и, по возможности, воздержаться от поездки или использовать другие пункты пропуска.

В свою очередь издание Mukachevo.net уточняет, что пункт пропуска Тиса перекрыт в обоих направлениях водителями микроавтобусов. Они перевозят кроме личных вещей граждан еще и посылки на заказ.

«Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях», – пишет издание.