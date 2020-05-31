Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

«Да, в связи с острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 30 мая умер работник ВСУ (Черновицкая область)», — говорится в сообщении.

Он болел с 22 мая, лечился дома под наблюдением медицинской службы, однако из-за ухудшения состояния здоровья обратился к Новоселицкой центральной районной больнице Черновицкой области, где ему провели рентгенографию органов грудной клетки.

«В этот же день был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь с диагнозом: внебольничная двусторонняя пневмония ... Было продолжено лечение коронавирусной болезни COVID-19 в палате интенсивной терапии инфекционного отделения. 30 мая состояние здоровья ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердечной деятельности», — говорится в сообщении.

Там уточняют, что по имеющейся информации у мужчины, кроме острой респираторной болезни COVID-19 были сопутствующие заболевания.

По состоянию на 10:00 31 мая в Вооруженных силах Украины 118 человек болеет острой респираторной болезни COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели 111 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 453 человека, в 105 из них изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

По данным командования, за минувшие сутки зарегистрировали 12 новых случаев заболевания COVID-19. Указывается, что в изоляторе воинской части (Харьковская область) находится один военнослужащий. Симптомы заболевания отсутствуют.

Еще одиннадцать человек (Киевская область — 9 военных и один работник ВСУ, Житомирская область — один военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.