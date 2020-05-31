За последние сутки в Киеве зафиксировали в полтора раза больше заболевших коронавирусом, чем накануне.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в ходе ежедневного брифинга.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 43, Харьковской области - 41, а также в городе Киев - 81», - заявил он.

Как известно, в медучереждения Киева были госпитализированы 16 пациентов, остальные находятся на самоизоляции. Выздоровели за сутки в столице 11 людей. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 648 жителей Киева.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 468 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, 227 пациентов выздоровели.