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За последние сутки в Киеве зафиксировали в полтора раза больше заболевших коронавирусом, чем накануне. 

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в ходе ежедневного брифинга. 

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 43, Харьковской области - 41, а также в городе Киев - 81», - заявил он.

Как известно, в медучереждения Киева были госпитализированы 16 пациентов, остальные находятся на самоизоляции. Выздоровели за сутки в столице 11 людей. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 648 жителей Киева.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 468 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, 227 пациентов выздоровели.
ForUm

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