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За прошедшие сутки, 30 мая, вооруженные формирования, поддерживаемые РФ, восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обошлось без потерь.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки, Орехово, Хутора Вольного.

«Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов», - говорится в сообщении.

По данным разведки, 30 мая украинские военные ранили двух оккупантов. Потерь среди защитников ВСУ в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток, 31 мая, российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.
ForUm

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