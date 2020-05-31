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Президент Владимир Зеленский поздравил жителей Киева и Кривого Рога с Днями городов и сказал, что эти города нельзя сравнивать.

Приветствия он написал в своем Telegram.

«В эти выходные отмечают свои дни рождения два моих родных города. Первому исполняется 1538. Второй - немного моложе. Ему 245. Это Киев и Кривой Рог. Возможно ли их сравнивать? Нет. Это все равно, что выбирать, кого ты любишь больше - маму или папу», - сказал Зеленский.

Он рассказал, что он родился в Кривом Роге, а в Киеве стал «тем, кем есть».

«Кривой Рог подарил первых друзей и первую любовь. И все мы вместе оказались в Киеве, который сделал и дружбу, и любовь только крепче. В Кривом Роге родилась моя дочь. В Киеве родился мой сын. В Киеве - самый душистый кофе. В Кривом - вкусный мамин борщ», - добавил президент.

Зеленский отметил, что в Киев и в Кривой Рог ему всегда хочется возвращаться.

«В Кривом Роге, в ЗАГСе, я дал обет верности своей жене. В Киеве, в парламенте, я присягнул на верность украинскому народу. В обоих случаях я стремился сделать людей счастливыми. И не имеет значения - это один человек или многомиллионная страна. Главное - быть верным своей присяге каждый день и каждую минуту », - добавил он.
ForUm

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