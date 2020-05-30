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В Италии постепенно снимают карантин. Власти страны разрешили гражданам беспрепятственно ездить по стране перед началом летних отпусков. Постановление вступит в силу 3 июня.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, пишет местное издание Ansa.

«Данные наблюдения за количеством случаев обнадеживают. В настоящее время нет причин, по которым запрет должен продолжаться. Мы приняли решение о возобновлении внутрирегиональных передвижений с 3 июня», - сказал Сперанца.

Почти во всех регионах показатели распространенности вируса очень низкие, также уменьшается тенденция новых случаев заражения. 

«Еженедельная заболеваемость остается очень разнородной на национальной территории. В некоторых регионах число случаев все еще велико, что указывает на сложную ситуацию, но она под контролем. В других число случаев очень низкое», - отметил министр

В течение почти трех месяцев путешествие по Италии разрешалось только в строго необходимых случаях.
ForUm

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