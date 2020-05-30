В Хьюстоне, штат Техас, на протестах из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией, задержали около 200 человек.

Об этом сообщает CNN.

В полиции сообщили, что большинству задержанных предъявят обвинение в том, что они препятствует движению на проезжей части.

В результате протестов четверо полицейских получили легкие ранения, восемь полицейских автомобилей были повреждены.

Джордж Флойд был убит вечером 25 мая. Его задержали при попытке расплатиться в магазине банкнотой, которую продавцы сочли фальшивой. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, надавив коленом на горло. Флойд заявлял, что не может дышать, после чего ему вызвали скорую помощь. В больнице констатирована смерть.

26 мая начались протесты, которые сначала проходили мирно. На многих плакатах были лозунги «Черные жизни имеют значение» (Black lives matters) и последние слова Флойда «Я не могу дышать» (I can’t breath). Уже во второй половине дня 3-й полицейский участок, где работали до своего увольнения виновники трагедии, забросали камнями. В ответ полиция открыла огонь из травматического оружия и применила слезоточивый газ.

На следующий день протесты превратились в беспорядки, грабежи и поджоги магазинов. 28 мая полиция окончательно потеряла контроль над городом — вечером в этот день протестующие разгромили и подожгли тот же 3-й участок полиции.