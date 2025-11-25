Двох чоловіків з американського штату Техас звинувачують у змові з метою збройного захоплення гаїтянського острова, вбивства чоловіків та насильства над жінками і дітьми. Реалізувати план вони хотіли за допомогою “армії” бездомних людей, передає Euronews.

Як стверджує обвинувачення, 21-річний Гевін Ріверс Вайзенбург і 20-річний Таннер Крістофер Томас планували завербувати бездомних людей з Вашингтона для спроби державного перевороту на Гаїті, придбати вітрильника та захопити владу на острові Гонав. Далі вони хотіли вбити всіх чоловіків на острові та використовувати “жінок і дітей як сексуальних рабів”.

Фото: AP

Гонав займає площу близько 751 квадратного кілометра, там проживає близько 87 000 мешканців. Острів страждає від бідності, нестачі води та відірваний від решти Гаїті.

За даними правоохоронців, чоловіки працювали над планом з серпня 2024 року. Підготовка нібито включала дослідження зброї та боєприпасів і плани придбання військових гвинтівок. Прокурори стверджують, що обидва чоловіки намагалися вивчити гаїтянську креольську мову.

Вайзенбург вступив до пожежної академії поблизу Далласа, щоб отримати цінну підготовку для нападу, але не закінчив програму. Потім він поїхав до Таїланду, щоб навчитися вітрильного спорту, але так і не вступив на курси через високу вартість.

Томас вступив до ВПС США в січні і повідомив Вайзенбургу через соціальні мережі, що вступив до армії, щоб просунути їхній запланований напад. Під час служби Томас відправився на авіабазу Ендрюс у штаті Мериленд, щоб допомагати у вербуванні бездомних людей у Вашингтоні, стверджують прокурори.

Чоловіків звинувачують у змові з метою вбивства, каліцтва або викрадення в іноземній країні. Обом також висунуто звинувачення у виробництві дитячої порнографії за нібито схиляння неповнолітньої до сексуальних дій. Їм загрожує до 30 років в’язниці, якщо їх визнають винними за звинуваченням в дитячій порнографії, і довічне ув’язнення, якщо їх визнають винними у змові.