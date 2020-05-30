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В Киеве в результате продолжительных дождей и недостаточной работы сливов затопило дороги.

Из-за ухудшения погодных условий КГГА рекомендует закрыть все окна, не находиться у больших деревьев и в случае сильного ветра укрыться в здании. А водителям быть осторожнее на дорогах.

К концу субботы, 30 мая, дождь в Киеве значительно усилится, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, к 21:00 30 мая в столице дождь достигнет критерия значительного — I уровень опасности, желтый.
ForUm

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