На выходных ожидается значительное ухудшение погодных условий в отдельных областях Украины и Киеве. В связи с этим спасатели призвали украинцев быть осторожными и по возможности не уезжать далеко от дома.

Предупреждение опубликовала в Facebook пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ГСЧС отметили, что по данным Укргидрометцентра, 30 мая ночью и 31 мая днем в северной части Украины, в частности в Киеве, ожидаются сильные дожди. Поэтому объявлен первый уровень опасности - желтый.

«Просим граждан быть осторожными во время пребывания на улице, соблюдать правила дорожного движения, по возможности воздержаться от поездок на дальнее расстояние», - обратились к ГСЧС к киевлянам.