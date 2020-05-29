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Кризисы во многих семьях, которые возникли в период самоизоляции и карантина, обнажили ряд проблем современного человечества.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал священник Ровенской епархии УПЦ протоиерей Виктор Земляной эфире телеканала «112 Украина».

«Очень тяжело человеку научиться жить в настоящей любви. Потому что, что такое любовь? Много кто из нас сегодня изуродовал это слово, потому что любовь на самом деле – это жертва. И человек, который любит, жертвует собой ради того, кого он любит», – объяснил священник.

По его словам, «все зависит от того, готовы ли мы духовно и психологически использовать данное нам Богом во благо».

Протоиерей Виктор Земляной также обратил внимание и на то, что многие люди, которые заболели сами или столкнулись с болезнью близких, стали в период пандемии более религиозными. Среди таких людей оказались даже некоторые из тех, кто насмехался над верой.

Кроме того, священник отметил, что далеко не все семьи столкнулись в условиях карантина с кризисом в личных отношениях, и есть такие люди, которые в период карантина, наоборот, сблизились и улучшили свои отношения.

Как сообщалось ранее, митрополит Антоний объяснил, как не предать Бога своими действиями.
ForUm

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