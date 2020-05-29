30-31 мая, в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями разной интенсивности, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Снова в Украине – дожди, местами с грозами на Востоке и сильным ветром в западных, восточных областях и на юге.
Наиболее интенсивными будут осадки завтра вдоль северной границы.
В воскресенье дожди немного растянет прояснениями в северных областях Украины.
Температура воздуха низкой ожидается в западных областях, + 9 + 14 градусов.
Теплее всего будет на востоке и юге, + 18 + 22 градуса.
Всего в дневные часы в Украине на выходных столбики термометров будут колебаться в пределах + 15 + 19 градусов.
В Киеве 30 мая - циклон, 31 мая – периодические дожди, которые будут чередоваться с прояснениями.
Температура воздуха в столице – без особых изменений, ночью 10 + 12 градусов, днем +15 + 17 градусов.
Потепление, но не сухой антициклон, придет в Украину на следующей неделе.
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