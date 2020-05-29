также в разделеОбщество
Бывшему адвокату, предлагавшему $5 миллионов главе ФГИ, дали 5 лет условно 13
Дело чиновников, закупивших шины 80-х годов для БТР, направлено в суд 12
Банду, орудовавшую на Киевщине, организовал «смотрящий по Лукьяновском СИЗО» 15
В Харькове коммунальщики хотят купить элитный катафалк за 5 миллионов 11
Задержан подозреваемый в убийстве нацгвардейца в Виннице 14
По факту перестрелки в Броварах завели уже 4 уголовных дела 12
В армии за сутки – 23 новых случая COVID-19 13
На Виннитчине задержали еще 5 участников конфликта в Броварах 29
Аваков отреагировал на митинг инвесторов «Аркада-строительство» 25
По факту стрельбы в Броварах открыто 3 дела 13
Аваков: Уже задержаны 20 участников стрельбы в Броварах 28
ОБСЕ: Боевики восстанавливают позиции возле Петровского 23
5 участников перестрелки в Броварах задержали на Житомирщине 107
Чернобыльскую зону открыли для туристов, но с ограничениями 16
Верховный Суд обратился в КСУ по поводу карантинных ограничений 24
Стрельба в Броварах: мэр пеняет на Киевскую ОГА 48
После перестрелки в Броварах отстранили главу винницкой полиции 157
Украина открыла 6 пунктов пропуска на границе с Молдовой 29

С 1 июня Новая почта восстанавливает стандартные условия услуги хранения – посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, на восьмой день начинает начисляться плата, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, компания ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта, когда в стране начались ограничения в работе городского и междугороднего транспорта.

«Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги», - говорится в сообщении.

Плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно.

Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем хранения будет 8 июня.

Для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги.

С 1 июня все клиенты получат стандартное информирование о восстановлении действия услуги во все каналы связи - SMS, Viber и т.д.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги