Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал данные о том, в каких больницах города за время пандемии заболело больше всего медиков.

«Отмечу, что за время пандемии всего случаев заболевания коронавирус среди медиков зафиксировали: в городской больнице №3 – 89 человек; в больнице №8 – 44 медика, в Центре экстренной медицины – 26 работников скорой помощи. В Александровской больнице - 23 медика, - сообщил мэр столицы. - Это, подчеркну, выявлены случаи за весь период пандемии. То есть с марта месяца. И часть медицинских работников уже выздоровели. Количество инфицированных медиков мы публикуем каждый день», - сказал Кличко.

Что касается инфицированных медиков в больнице скорой помощи, мэр отметил, что больных там выявляли в течение последних двух недель и эти случаи попадали в общую статистику.

«Относительно ситуации в больнице скорой помощи, информацию о которой вчера публиковали СМИ. На сегодняшний день в этом медучреждении выявлен 21 медработник, инфицированный коронавирус. Но обнаружили их не за один день, а в течение последних двух недель. И эти случаи попадали в общую статистику, которую мы публикуем ежедневно», - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что более 14 процентов от всех больных жителей Киева - это медики. На сегодня – 420 медработников и заразились большинство из них на работе.

«Больница скорой помощи оказывает помощь пациентам, попадающим в медучреждение в экстренных ситуациях. И врачи могут не знать, что работают с больным коронавирусом. - Когда нет времени на тестирование, потому что жизнь человека висит на волоске», - сказал Кличко.