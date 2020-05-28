Министерство культуры и информационной политики Украины настойчиво работает над решением проблемы с финансированием Национального центра Александра Довженко. Об этом говорится в распространенном ведомством заявлении.

«В связи с секвестром государственного бюджета и введением ограничительных мер, инициированных правительством в ответ на распространение коронавирусной инфекции COVID-19, некоторые показатели деятельности Центра и его финансового состояния ухудшились», - заявили в МКИП.

«Сейчас Министерство активно сотрудничает с Министерством финансов Украины для того, чтобы обеспечить Центр должным финансированием из государственного бюджета, что будет способствовать восстановлению полноценной деятельности учреждения», - отмечается в сообщении.

В ближайшее время Минфину будет отправлен доработанный паспорт бюджетной программы 3806030 «Государственная поддержка кинематографии».

МКИП призывает всех участников процесса к конструктивному диалогу и сотрудничеству, чтобы как можно быстрее восстановить государственное финансирование важной культурной институции и, прежде всего, погасить задолженность по заработной плате перед ее работниками.

Напомним, 28 мая Национальный центр Александра Довженко заявил о наступлении состояния неплатежеспособности.

«С начала 2020 года Центр не получил планируемое государственное финансирование по бюджетной программе 1806030 «Государственная поддержка кинематографии», что связано с неутверждением Министерством финансов представленного Министерством культуры и информационной политики (МКиП) проекта паспорта программы. Одной из причин неутверждения паспорта является саботаж руководством Государственного агентства Украины по вопросам кино своих обязанностей в части организации бюджетного процесса и представления в Минфин заниженных показателей финансирования Центра вопреки утвержденному МКиП годовому плану предприятия и Порядка использования средств, утвержденного Постановлением КМУ от 18 апреля 2018 г. . № 339», - говорится в заявлении.

Руководитель Центра Довженко Иван Козленко также заявил, что по собственной инициативе разрывает контракт с Министерством культуры с 4 июня.