В Национальном центре Александра Довженко в Киеве проходит обыск, правоохранители изымают документы.
«У нас обыск полиции и СБУ. Извлекают документы», - сообщил директор центра Иван Козленко.
Он добавил, что с «сегодняшним заявлением это не связано».
Ранее сегодня Национальный центр Александра Довженко сообщил, что с начала года не получает госфинансирование.
В связи с этим центр не может выплачивать заработную плату работникам, а его имущество могут арестовать.
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