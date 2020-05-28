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27 мая. Картина дня 30

В Национальном центре Александра Довженко в Киеве проходит обыск, правоохранители изымают документы.

«У нас обыск полиции и СБУ. Извлекают документы», - сообщил директор центра Иван Козленко.

Он добавил, что с «сегодняшним заявлением это не связано».

Ранее сегодня Национальный центр Александра Довженко сообщил, что с начала года не получает госфинансирование.

В связи с этим центр не может выплачивать заработную плату работникам, а его имущество могут арестовать.
ForUm

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