Орджоникидзевский райсуд Мариуполя вынес приговор мужчине, который принимал непосредственное участие в преступной деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Суд установил, что в июле 2014 года уроженец Кривого Рога вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований РФ и в апреле 2015 воевал против военных подразделений ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей, в частности в районе городов Минусинск, Дебальцево, Фащевка и в Старобешевском районе.

Весной 2016 мужчина, изменив свои политические предпочтения и пытаясь искупить свою вину, уволился из рядов НВФ, вступил в состав одного из подразделений ВСУ и в течение 1 года участвовал в вооруженных противостояниях с бывшими «собратьями».

Эти обстоятельства, а также искреннее раскаяние мужчины и активное содействие в раскрытии преступления учтены судом при назначении наказания.

Приговором суда он признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.