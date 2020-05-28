Национальный центр Александра Довженко заявил о наступлении состояния неплатежеспособности.

«С начала 2020 года Центр не получил планируемое государственное финансирование по бюджетной программе, что связано с неутверждением Министерством финансов представленного Министерством культуры и информационной политики проекта паспорта программы. Одной из причин неутверждения паспорта является саботаж руководством Госкино своих обязанностей в части организации бюджетного процесса и представления в Минфин заниженных показателей финансирования Центра», - говорится в заявлении.

Затем в центре прошел обыск.

В Госкино отвергли обвинения и переадресовали вопрос Минкультуры.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 мая в Украине зафиксировано 22382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. За минувшие сутки, 27 мая, у 54 жителей Киева лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом.

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