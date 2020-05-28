Укрзализныця учла все рекомендации Минздрава и полностью готова к возобновлению курсирования пассажирских поездов. Об этом заявил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Сейчас в пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек. Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Усилили и обработку постельного белья во время стирки. Таким образом мы сможем обеспечить все предусмотренные санитарные нормы с учетом ограничений», - рассказал Юрик.

Проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры.

В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят дополнительные инструктажи и медосмотр.

Также увеличена периодичность уборки и дезинфекции помещений на железнодорожных вокзалах, где находятся пассажиры. У железнодорожных касс нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Дикторы вокзалов по громкой связи будут напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов, а при входе на вокзалы железнодорожники будут проводить температурный скриниг всех посетителей.

«К восстановлению перевозочного процесса в новом формате должны подготовиться не только железнодорожники, но и пассажиры. В частности, для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон», - пояснил Юрик.

Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. А кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.

Как сообщалось, Укрзализныця 26 мая начала постепенное возобновление движения пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Продажа билетов был открыт на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.

27 мая открыта продажа билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Позже открыли продажу билетов еще на 12 поездов.

Также 27 мая возобновили работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.

С 1 июня Укрзализныця начнет продажу железнодорожных билетов за 90 дней до даты отправления.