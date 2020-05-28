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Укрзализныця с 1 июня начнет первый этап возобновления курсирования пригородных поездов, сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

«Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели возобновят свои маршруты 214 пригородных поездов», - отметил руководитель компании.

По состоянию на 28 мая Укрзализныця получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка - Гречаны и Хмельницкой - Волочиск) областях.

Так, с 1 июня на филиале «Донецкая железная дорога» начнут курсировать 38 поездов, «Львовская железная дорога» - 20 поездов, «Одесская железная дорога» - 44 поезда, «Южная железная дорога» - 112 поездов.

Также Юрик призвал пассажиров соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 №392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий» назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.

Как сообщалось, Укрзализныця учла все рекомендации Минздрава и полностью готова к возобновлению курсирования пассажирских поездов. Также сообщалось, что с 1 июня 2020 Укрзализныця планирует запустить 42 поезда, из которых 10 - Интерсити + и 32 - дальнего следования. На все поезда уже в ближайшие дни будет открыта продажа билетов.
ForUm

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