Изменения в Налоговый кодекс Украины, которые вступили в силу 23 мая 2020 года, предусматривают введение нового налога при продаже автомобилей.

В частности, законом закреплено введение налога на продажи третьей единицы транспортного средства за год. Действие закона распространяется на продажи машин от 1-го января 2020 года, сообщает УНИАН.

Если раньше во время продажи (обмена) в течение одного года третьего и последующего автомобиля нужно было заплатить государству 5% стоимости, то теперь – 18%. Новый налог касается не только легковых автомобилей, но и любого другого транспорта, в том числе, прицепов, мопедов и мотоциклов.

Первая продажа ТС налогом не облагается. Если вторая, то государству придется отдать 5% его цены, как и раньше. При продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году. В этом случае ставка делается на перекупщиков. Им теперь надо или выходить "из тени" и платить налоги, либо отказаться от своего бизнеса.

Напомним, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве»