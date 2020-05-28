Председатель Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук отреагировала на заявление Национального центра Александра Довженко «о наступлении состояния неплатежеспособности».

В центре заявили, что такая ситуация сложилась, в частности потому, что Госкино подавало заниженные показатели для финансирования, пишет Радио Свобода.

«Эта информация не соответствует действительности – это единственное, что вам могу сказать. Я рекомендую ставить вопрос Министерству культуры. Это заведение Министерства культуры, не наше. А мы только в рамках нашей программы господдержки кинематографа даем сумму денег. А в этом году в связи с секвестром бюджета мы подали для всех сокращенные суммы», - заявила Кудерчук.

Председатель Госкино добавила, напрямую из Центра Довженко к ней не обращались по поводу этой ситуации.

«Контакты с Центром Довженко у нас – только в рамках направления писем друг другу. С руководителем я даже не знакома. На приглашение познакомиться он не ответил. По финансированию центра, его финансового состояния – это вопрос к министерству, не к нам», - добавила Кудерчук.

При этом директор Национального центра Александра Довженко Игорь Козленко 15 мая заявлял, что Кудерчук инициировала сокращение государственного финансирования центра до 3,4 миллиона гривен вместо 8,6 миллиона, предусмотренных Верховной Радой по поддержке кинематографии в начале мая.

Ранее сегодня Национальный центр Александра Довженко заявил о наступлении состояния неплатежеспособности.

«С начала 2020 года Центр не получил планируемое государственное финансирование по бюджетной программе 1806030 «Государственная поддержка кинематографии», что связано с неутверждением Министерством финансов представленного Министерством культуры и информационной политики (МКиП) проекта паспорта программы. Одной из причин неутверждения паспорта является саботаж руководством Государственного агентства Украины по вопросам кино своих обязанностей в части организации бюджетного процесса и представления в Минфин заниженных показателей финансирования Центра вопреки утвержденному МКиП годовому плану предприятия и Порядка использования средств, утвержденного Постановлением КМУ от 18 апреля 2018 г. . № 339», - говорится в заявлении.

В Минкультуры ситуацию пока не комментировали.

Руководитель Центра Довженко Иван Козленко также заявил, что по собственной инициативе разрывает контракт с Министерством культуры с 4 июня.