В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, которое проходило в формате видеоконференции, российская сторона «не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Во время работы экономической группы украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы, системы налогообложения может произойти в соответствии с законодательством Украины. Российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории», – говорится в сообщении.

Также в ОП отметили, что при обсуждении в политической группе возможности проведения выборов на территории ОРДЛО украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут пройти только после выполнения требований безопасности, в частности вывода иностранных войск с территории Украины и разоружения военных формирований, получения Украиной контроля над границей и исключительно по украинскому законодательству при условии обеспечения деятельности украинских СМИ, политических партий, международных наблюдателей.