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27 мая. Картина дня 30

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков разрешил представителям СМИ находиться в ложе прессы балкона зала заседаний парламента, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Соответствующие изменения спикер внес распоряжение «О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни» от 12 марта 2020 года, №151.

Указанными изменениями предполагается разрешение на присутствие в Верховной Раде Украины при наличии постоянной карточки аккредитации и дополнительного пропуска, выданного Аппаратом Верховной Рады Украины:

журналистов и операторов/фотокорреспондентов средств массовой информации - в пресс-центре на третьем этаже здания Верховной Рады Украины (Киев, Грушевского, 5);

одного оператора/фотокорреспондента от средства массовой информации - в ложе прессы балкона зала заседаний Верховной Рады Украины в порядке очереди, а их общее количество в этой ложе не может превышать 30 человек.

Напомним, Верховная Рада после 22 мая начала постепенно смягчать ограничения в работе, в том числе для представителей средств массовой информации.
ForUm

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