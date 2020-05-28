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С понедельника, 1 июня, в Украине будет ограничено движение транспортных средств весом более 24 тонн по дорогам государственного значения в дневное время суток и при температуре выше +28, сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

«Государственное агентство автомобильных дорог Украины руководствуясь требованиями Законов Украины «О дорожном движении», «Об автомобильных дорогах» и постановления Кабинета Министров Украины от 27.06.2007 №879 «О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования» с целью уменьшения разрушений асфальтобетонного покрытия дорог при температурных показателях воздуха выше +28 с, с 1 июня 2020 года в дневное время суток применяются ограничения и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн», - говорится в сообщении.

Это ограничение не касается транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозок, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В Укравтодоре отмечают, что водители соответствующих грузовиков смогут воспользоваться 982-ю площадками для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения уже установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. Соблюдение водителями грузовых транспортных средств весовых параметров и требований дорожных знаков будет осуществляться территориальными подразделениями Государственной службы по безопасности на транспорте и соответствующими областными подразделениями Национальной полиции Украины.

 
ForUm

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