Коллективный иммунитет от коронавируса сформирован менее чем у пятой части населения Украины. Об этом заявила вирусолог Алла Мироненко, сообщает «Обозреватель».

«На самом деле, переболело намного меньше, чем пятая часть. Намного меньше. И мы должны это понимать», – подчеркнула она.

«Наличие антител не обязательно может свидетельствовать о том, что у нас есть антитела к COVID-19, а не перекрестные антитела с какими-то другими возбудителями. Например, ложно-позитивный результат на наличие антител может быть за счет того, что у человека измененный гормональный фон – какое-то аутоиммунное заболевание», – пояснила врач.

В этом контексте она призвала украинцев не пренебрегать средствами защиты даже в том случае, если тест показал наличие в их крови антител. «Вопрос до конца не изучен», – заметила она.

Напомним, по состоянию на 9:00 28 мая в Украине зафиксировано 22382 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. За сутки подтверждено 477 новых случаев.