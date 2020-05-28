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Из-за засухи в Украине сократится количество урожая по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, урожайность останется на уровне средних показателей за последние пять лет. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Он отметил, что на данный момент засуха в Украине практически прекратилась, она сохраняется лишь в южных областях. При этом, по словам синоптика, в ближайшее время ситуация должна улучшиться и в южных регионах.

«Говорить о том, что Украина потеряла весь урожай - очень неправильно. Урожай будет меньше чем в прошлом году, но он будет близок к среднему за последние пять лет», - сообщил Кульбида.

Напомним, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометеоцентра Татьяна Адаменко заявила, что дожди, которые наблюдаются на территории Украины с прошлой недели, прекратили засуху, при этом угрозы переувлажнения нет.
ForUm

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