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Дожди, которые наблюдаются на территории Украины с прошлой недели, прекратили засуху, при этом угрозы переувлажнения нет. Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометеоцентра Татьяна Адаменко порталу glavcom.ua.

«Дожди приостановили засуху в Украине на большинстве площадей, даже на юге есть некоторое смягчение под ранними хлебами – озимыми, ранними яровыми... Это очень важно для урожая, поскольку сейчас растения больше всего нуждаются во влаге. Надеюсь, что переувлажнение не будет, но его не было в Украине давным-давно», - сказала она.

Адаменко отметила, что угрозы переувлажнения нет, поскольку вскоре повысится температура воздуха и влага быстро испарится.

Она прогнозирует, что в начале июня будет наблюдаться повышение температуры, и примерно 10 июня она установится на уровне + 30° С на юге и + 24-28 ° С на остальной территории страны.

Отмечается, что периодически будут проходить небольшие дожди, но проливных уже не будет, поскольку это связано с высотным циклоном.

Сейчас низкие температуры воздуха замедляют рост и развитие теплолюбивых культур (кукуруза, подсолнечник, соя), но они не скажутся на урожайности.
ForUm

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