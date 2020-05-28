Кабинет Министров признал целесообразным привлечение от Международного банка реконструкции и развития займа в размере 350 миллионов долларов на реализацию проекта «Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления».

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на распоряжениеи правительства.

«Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта «Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления» в размере 350 млн. долларов США», - говорится в распоряжении.

В связи с этим Кабмин одобрил проект письма правительства Украины к Всемирному банку относительно политики развития.

Напомним, Кабинет Министров подготовил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.