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Кабинет Министров признал целесообразным привлечение от Международного банка реконструкции и развития займа в размере 350 миллионов долларов на реализацию проекта «Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления».

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на распоряжениеи правительства.

«Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта «Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления» в размере 350 млн. долларов США», - говорится в распоряжении.

В связи с этим Кабмин одобрил проект письма правительства Украины к Всемирному банку относительно политики развития.

Напомним, Кабинет Министров подготовил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19. 
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