Кабинет Министров признал целесообразным привлечение от Международного банка реконструкции и развития займа в размере 350 миллионов долларов на реализацию проекта «Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления».
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на распоряжениеи правительства.
«Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта «Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления» в размере 350 млн. долларов США», - говорится в распоряжении.
В связи с этим Кабмин одобрил проект письма правительства Украины к Всемирному банку относительно политики развития.
Напомним, Кабинет Министров подготовил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время